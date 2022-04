Die Weißenfelser gestalteten die Startphase ausgeglichen (17:17, 8.) und ließen sich auch durch einen Zwischenspurt der Gastgeber nicht aus dem Rhythmus bringen. Nach dem 30:41-Rückstand (16.) kämpften sich die Mitteldeutschen bis zur 31. Minute auf 64:65 heran und konnten bis zum 70:75 (36.) auf eine Überraschung hoffen. In der Schlussphase trafen jedoch die individuell stärkeren Münchner die besseren Entscheidungen. Außerdem leisteten sich die Bayern nur sechs, der MBC dagegen 17 Ballverluste. Am Ostersonntag erwartet der MBC nun die Niners aus Chemnitz zum Ost-Derby. Tipoff in der Arena Leipzig ist um 20:30 Uhr.

Prominenter Zuschauer war Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry (Bayern München) Bildrechte: IMAGO/Passion2Press