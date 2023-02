Basketball | BBL Niners Chemnitz nervenstark in Crailsheim

Hauptinhalt

19. Spieltag

Sechs nationale und internationale Auswärtspartien bestreiten die Basketballer der Niners Chemnitz in Folge. Nr. fünf fand in Crailsheim statt. Dabei zeigten sich die Niners nach der müden Vorstellung in Würzburg erholt.