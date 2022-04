Die Basketballer der Niners Chemnitz haben im vierten Anlauf erstmals in der ersten Bundesliga gegen medi Bayreuth die Oberhand behalten. Die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore gewann am Mittwoch (13. April) ihr Gastspiel bei den Oberfranken mit 83:69 (41:31) und bleiben damit auf Playoff-Kurs, während die Bayreuther ihre neunte Niederlage in Folge kassierten.