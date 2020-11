Nach mehreren Corona-Fällen in der Chemnitzer Mannschaft hatte die BBL die beiden ersten Auswärtsspiele der Sachsen in Crailsheim und in Bamberg abgesetzt. Die Niners waren davon ausgegangen, am Samstag (20.30 Uhr) in eigener Halle gegen Göttingen in die Saison zu starten. "Darauf hat unser Trainerteam die Mannschaft vorbereitet und sie auf den entsprechenden Gegner eingestellt. Jetzt haben wir zwei Tage Zeit, um alles neu auszurichten", so Pattloch.