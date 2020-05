Basketball | BBL MBC bindet Youngster Marko Krstanovic

Der Syntainics MBC hat Marko Krstanovic mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet. Das 22-jährige Talent stand in der vergangenen Spielzeit für das drittklassige Ausbildungsteam der Weißenfelser in der ProB auf dem Parkett und wird nun in den BBL-Kader der "Wölfe" befördert.