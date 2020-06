Basketball | Bundesliga MBC verpflichtet Tübinger Talent Nadjfeji

In Tübingen durchlief der Sohn von Ex-Profi Aleksandar Nadjfeji seit 2014 seine Basketballausbildung. Zunächst in der Jugend Basketball Bundesliga, dann in der Nachwuchs Basketball Bundesliga über das Regionalliga-Team der Tigers bis hin in den Profi-Kader der Tübinger ProA-Mannschaft. "Es ist eine sehr große Chance für mich, mich weiter zu entwickeln und den nächsten Schritt zu machen", sagte Nadjfeji. MBC-Trainer Silvano Poropat meinte über sein Potential: "Nemanja verkörpert das, was ich haben möchte in meinem Team. Das sind Arbeitseinstellung auf hohem Niveau und Talent. So können wir langfristig arbeiten."