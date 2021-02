Power Forward Kyndahl Hill hatte einen schweren Abend. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

14 Zähler Rückstand (30:44) nahm der MBC in den zweiten Durchgang mit – und gerade dreieinhalb Minuten nach Wiederanpfiff waren es nur noch vier (44:48, 24.). Die Weißenfelser waren wie verwandelt aus der Kabine gekommen, mit Energie, mit Bewegung und mit viel mehr Spannung in der Reboundarbeit unter beiden Körben. Auch Michalak, der letztendlich auf 26 Punkte kommen sollte, fand sein Händchen. Allerdings erholten sich die Bonner schnell von ihrer Schwächephase. Zu allem Übel setzte Anthony DiLeo mit der Pausensirene aus ganz schwerer Position den Buzzerbeater zum 60:69 aus MBC-Sicht (30.).



An Willen mangelte es nicht, aber die "Wölfe" wurden hektisch und rannten in einen vermeintlich vorentscheidenden 10:0-Lauf der Bonner (69:83, 35.). Doch im Basketball geht es manchmal ganz schnell. Mit dem Mut der Verzweiflung und erfolgreichem "Run and gun"-Spiel kämpfte sich Weißenfels urplötzlich ganz nah an eine mögliche Verlängerung (97:99, 22 Sekunden vor Schluss). In der Folge rettete Bonn den Sieg jedoch über die Zeit. "Der Einsatz war da, wir haben alles reingehauen, aber am Ende haben Kleinigkeiten entschieden", sagte Topscorer Michalak anschließend bei "Magenta Sport".