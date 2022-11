Der Gisa Lions MBC war bei Alba Berlin lange auf Kurs, wurde am Ende aber doch mit einer deutlichen 55:68-Niederlage aus der Sömmeringhalle in Charlottenburg geschickt. Für Alba ist es der erfolgreiche Einstand in die neue Spielstädte in der Sömmeringshalle, in der der Verein vor 30 Jahren seine ersten Saisons bestritt und die nun die Max-Schmeling-Halle als Heimstätte der Frauen ablöst. Zudem revanchierte sich Berlin für die Pokalniederlage im Oktober, die der MBC mit 79:75 in der Overtime gewann. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Schwungvoller Start - ernüchterndes Ende

Mit der wieder einsatzbereiten Kapitänin Barbora Kasparkova, sowie Uju Ugoka und Neuzugang Neuverpflichtung Tina Stephens starteten die Hallenserinnen gut und konnten sich gegen die Berlinerinnen schnell einen kleinen, aber konstanten Vorsprung erarbeiten (17:11/10. Minute). Den bauten die Gästinnen aus Halle zur Halbzeit noch leicht auf 34:27 aus, ach dank der schwachen Abschlussquote von Alba, die in der ersten Halbzeit keinen einzigen Dreier verwandelten. Im Anschluss häuften sich aber die Fehler auch bei den Gästinnen, was Berlin wieder auf 43:47 (30. Minute) heranbrachte. In den Schlussminuten verloren die Gisa Lions dann komplett den Faden. Mitte des Viertels drehte Alba den Spielstand und zog gegen immer hektischer agierende Hallenserinnen in den Schlussminuten durch einen absoluten Power-Auftritt auf 68:55 davon, inklusive verwandeltem Dreier mit der Schlusssirene.

In der Tabelle bleiben die Lions damit in der roten Zone und sind nun punktgleich mit dem BC Pharmaserv Marburg. Im Dezember geht es weiter in Keltern, danach folgt das Pokalspiel gegen Stuttgart.