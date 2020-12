Basketball | BBL Niners Chemnitz deklassieren die Hamburg Towers

9. Spieltag

Was für eine Überraschung: Aufsteiger Niners Chemnitz hat das Auswärtsspiel bei den Hamburg Towers klar mit 95:75 gewonnen. Ein 12:0-Lauf der Sachsen vor der Halbzeit stellte die Weichen für den zweiten Saisonsieg. Am Mittwoch gastiert der Syntainics MBC zum mitteldeutschen Duell in Chemnitz.