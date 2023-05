Der Syntainics MBC haben am Sonntag (30.04.2023) bei den MLP Academics Heidelberg beim 91:109 den Kürzeren gezogen und damit einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst. Das Team von Headcoach Ingo Freyer kassierte die zweite Niederlage in Folge, es war die erste klare Pleite unter Freyer. Dadurch haben die Mitteldeutschen weiterhin nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Unter dem neuen Chef auf der Trainerbank spielen die Weißenfelser deutlich mehr Tempo-Basketball. In Heidelberg lief es aber nur in der Anfangsphase rund. Der MBC legte stets vor und führte nach fünf Minuten mit 16:11, die Gastgeber zogen nach und kurz vor der ersten Pause vorbei (32:20). Danach übernahm Heidelberg das Zepter und setzte sich dank guter Wurfquote ab. Die "Wölfe" kamen gegen die heimstarken Heidelberger - zehn ihrer 14 Siege gelangen zu Hause - nicht mehr auf Tuchfühlung. Im dritten Viertel (19:32) bekamen in der Defense überhaupt keinen Zugriff auf den Gegner. Beim 92:70 (32.) hatten die Hausherren die Partie zu ihren Gunsten entschieden. Die Heidelberger hatten von jenseits der Dreierlinie eine überragende Trefferquote. Von 33 Würfen landeten 17 im Weißenfelser Korb. Mit 33 Punkten stach Kris Clyburn als bester Werfer beim MBC heraus.