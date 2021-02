Die Niners Chemnitz haben am 16. Spieltag der Basketball-Bundesliga die erwartete Niederlage hinnehmen müssen. Bei Meister Alba Berlin verlor die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag mit 65:83 (27:34). Bester Chemnitzer Werfer war George King mit 15 Punkten, darunter einem spektakulären Dunkin. In der Tabelle verharren die Sachsen mit acht Zählern weiterhin im hinteren Mittelfeld. Am Mittwoch kommt es zum eminent wichtigen Duell gegen den Vorletzten Rasta Vechta. Alba bleibt zuhause ungeschlagen.