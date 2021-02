Das Pastore-Team fand gut in die Partie und lag nach einem erfolgreichen Dunking von Isiaha Mike in der 5. Minute mit 10:5 vorn. Die Niedersachsen steigerten sich und gingen mit einem knappen Vorsprung (17:15) in die erste Viertelpause. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Niners wieder die Spielkontrolle. George King verwandelte einen Dreipunkt-Wurf zur ersten Zehn-Punkte-Führung (36:26/17. Minute).