Die Niners Chemnitz haben in ihrem 14. Bundesliga-Spiel die zehnte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag am Samstag (30.01.) in eigener Halle medi Bayreuth mit 61:83 (30:40) und rangiert mit acht Punkten weiter im hinteren Tabellenmittelfeld. Beste Chemnitzer Werfer waren Isiaha Mike (12 Punkte) und Jonas Richter (11). Überragender Spieler bei Bayreuth war Osvaldas Olisevicius, der 26 Zähler zum verdienten Sieg für die Gäste beisteuerte.