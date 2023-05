Der MBC startete schwach, lag nach etwa einer Minute bereits mit 0:7 hinten. Crailsheim zog sogar bis auf acht Punkte davon. Doch die Wölfe ließen sich nicht unterkriegen, kamen bis zur Pause wieder heran (34:39). Dann drehte das Team von Ingo Freyer richtig auf und dominierte das dritte Viertel: In der 27. Minute brachte Stephon Jelks sein Team erstmals in Führung. Die Weißenfelser zogen in der Folge davon, 14 Sekunden vor Ende des dritten Durchgangs brachte Jelks mit einem Dreier die Wölfe auf zwölf Punkte in Front (62:50). Das Viertel ging deutlich mit 28:10 an die Hausherren, auch weil die Hausherren Turnover um Turnover provozierten (21:12 insgesamt).

Kurzes Zittern bis Freyer reagiert

Danach machte es der MBC unnötig spannend, ließ die Gäste aus Crailsheim bis auf drei Zähler herankommen (35.). Coach Freyer nahm im richtigen Augenblick die Auszeit, die Wölfe spielten wieder ihren Stiefel herunter, statt Zeit zu schinden und so brachte das Team aus Sachsen-Anhalt den so wichtigen Sieg über die Zeit. Damit hat der MBC aus eigener Kraft den Klassenerhalt sicher gemacht und spielt auch nächstes Jahr in der BBL. MBC-Coach Ingo Freyer im Gespräch mit Kris Clyburn. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Bester Werfer noch vor Jelks (12) war auf Seiten des MBC Martin Breunig mit 13 Punkten. Auch Krys Clyburn (12) und Aleksa Kovacevic (11) trafen zweistellig. Manager Martin Geissler zeigte sich danach am "Magenta-Sport"-Mikrofon erleichtert: "Wir sind erwachsen geworden, gehen in die 18. BBL-Saison in Weißenfels. Es war sehr, sehr schwer. Aber wie das so ist beim Erwachsenwerden, durchläuft man da manche Täler. Ich bin super erleichtert, super froh."

Frankfurt und Bayreuth steigen ab

Statt Weißenfels treten die Fraport Skyliners aus Frankfurt den Gang in die zweite Liga an. Letztes Jahr rettete sich Frankfurt nur dank einer Wildcard, die es diesen Sommer nicht geben wird. Das 88:82 (38:47) gegen Göttingen am letzten Spieltag reichte nicht mehr. Der Abstieg von Medi Bayreuth stand schon länger fest. Am letzten Spieltag setzte es für die Franken eine 106:120-Niederlage in Bamberg.