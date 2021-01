Ulms Topscorer Dylan Osetkowski im Sandwich zwischen David Brembly (li.) und Kyndahl Hill. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die Gäste aus der Domstadt liefen gegen die insbesondere im ersten Viertel lückenhafte und harmlose Defensive der "Wölfe" von Beginn an heiß. Utopische 21 Würfe ließ Weißenfels in den ersten zehn Minuten zu, aus denen Ulm 34 Zähler auflegte. Immerhin hielt sich der Rückstand dank besserer Offensivleistung in Grenzen (26:34).



Ein 12:0-Lauf binnen kaum drei Minuten brachte den MBC anschließend urplötzlich wieder ganz dick ins Geschäft. Dank des früheren Ulmers David Brembly (MBC-Topscorer mit 22 Punkten) und Michal Michalak brachte das Poropat-Team einen knappen 52:51-Vorsprung in die Pause.