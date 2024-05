Die Aufbauspielerin wurde bei den ChemCats in Chemnitz ausgebildet, ging anschließend für TK Hannover aufs Parkett, ehe sie im vergangenen Jahr zum Ligarivalen nach Nördlingen gewechselt war. Dort erzielte sie in der abgelaufenen Saison 11,5 Punkte im Schnitt, was sie zur sechstbesten deutschen Korbjägerin der DBBL machte. "Wir sind glücklich, dass wir Nicole für unser Programm gewinnen konnten", ließ MBC-Cheftcoach Timur Topal mitteilen. "Wir konnten sie im Playoff-Viertelfinale intensiv beobachten und wollen sie nun bei uns als Leistungsträgerin aufbauen und bei den nächsten Schritten ihrer Karriere begleiten."