Die Basketball-Bundesliga hat am Montag den vorläufigen Spielplan für die neue Saison bekannt gegeben. Demnach startet die Spielzeit mit der Partie zwischen Meister Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn am 23. September. Die mitteldeutschen Mannschaften steigen am 24. September ein: Syntainics MBC gegen Aufsteiger MLP Academics Heidelberg und Niners Chemnitz gegen Baskets Oldenburg. Am 15. Spieltag kommt es zum mitteldeutschen Derby.