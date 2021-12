Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat seinen Negativlauf beendet. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie gewannen die Weißenfelser am Sonntag (19. Dezember) ihr Gastspiel in Frankfurt bei den ersatzgeschwächten Fraport Skyliners überraschend deutlich mit 89:68 (44:27) und verhinderten damit den Fall in die Abstiegszone.