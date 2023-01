"Wir haben uns von den guten Eindrücken in der Vorbereitung blenden lassen und uns den Saisonverlauf anders vorgestellt", sagt Martin Geissler weiter: "In den verbleibenden neun Spielen kann es einzig und allein nur noch darum gehen, den Klassenerhalt zu sichern. Der Ernst der Lage muss allen bewusst sein. Wir erwarten im neuen Jahr eine zielgerichtetere Einstellung der Mannschaft als bisher."

Das nächste Spiel in der DBBL steht für das Team von Headcoach Katerina Hatzidaki erst am 15. Januar in Hannover auf dem Programm. Vier Tage vorher, am 11. Januar, geht es im Viertelfinale um den DBBL-Pokal zu Hause gegen den selben Gegner.