Die Bundesliga-Basketballerinnen vom Gisa Lions MBC haben sich vor dem ersten Spiel des neuen Jahres auf der Position des Point Guard verstärkt: Die Hallenserinnen verpflichteten Spielmacherin Joyce Cousseins-Smith von Liga-Konkurrent Rheinland Lions. Die am Samstag 34 Jahre alt gewordene Französin unterschrieb bei den Lions einen Vertrag über eineinhalb Saisons bis Mitte 2024.

Beim 69:63-Sieg ihres alten Arbeitsgebers im Ligaduell kurz vor Weihnachten in Halle war Cousseins-Smith mit 21 Punkten Topscorerin. In der bisherigen Saison in der DBBL stehen für die Neu-Löwin durchschnittlich 10,0 Punkte und 3,6 Assists zu Buche. Zusammen mit Nationalspielerin Laura Schinkel und der vor zwei Wochen neuverpflichteten US-Amerikanerin Imani Watkins soll sie nun das Spiel der Löwinnen lenken.