Für die Basketballerinnen der Gisa Lions SV Halle ist die Saison vorzeitig beendet. Nach Angaben der DBBL wurde die Hauptrunde in der 1. Damen Basketball Bundesliga trotz noch ausstehender Spiele abgebrochen. Insgesamt standen bis zum 23. März 2022 noch sechs Nachholer auf dem Programm, speziell die Hallenserinnen hätten noch zwei Begegnungen absolvieren müssen.

Die Abschlusstabelle der Hauptrunde wurde nun anhand der Quotientenregelung ermittelt. Das bedeutet für die Mannschaft von Trainerin Katerina Hatzidaki, dass die Lions die Spielzeit auf Rang zehn beenden. Das Klassenziel ist also erreicht, die Hallenserinnen bleiben weiterhin Erstligist. Als Absteiger stehen indes der TSV 1880 Wasserburg, medical instinct Veilchen BG74 aus Göttingen, Capitol Bascats Düsseldorf sowie SNP BasCats USC Heidelberg fest.

Der Klassenverbleib der Halle Lions war lange eine wacklige Angelegenheit. Obwohl es in der letzten gespielten Hauptrunden-Partie in Wasserburg eine Niederlage gab, hatten die Saalestädterinnen zuvor eine beeindruckende Serie hingelegt und fünf Begegnungen am Stück gewonnen. Schließlich die Grundlage zum Klassenerhalt.