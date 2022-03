Besonders als es drauf an kam, ließen sich beide Teams einfach nicht schlagen und kamen immer wieder zurück. Halle verspielte in der dritten Verlängerung einen vielversprechenden Vorsprung auch wegen eines Dreiers des Ex-Meisters. Zur Pause hatten die Lions 33:40 in Rückstand gelegen. Doch mit einem 21:12 im vierten Viertel kam Halle zurück und erzwang die erste Verlängerung. Das bisherige Team der Stunde kassierte nach fünf Siegen wieder eine Niederlage.