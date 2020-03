"Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen und besonderes Engagement." Mit diesen Worten hat sich Basketball-Bundesligist Syntainics MBC am Montag (23. März) an die Öffentlichkeit gewandt. Wie der Verein auf seiner Homepage bekannt gab, werde man eine Crowdfunding-Aktion starten, bei welcher "Vollblutfans, Unterstützer und Menschen zur Rettung des Clubs beitragen" können. Dabei wollen die Saale-Städter über einen Zeitraum von vier Wochen 85.000 Euro für den Fortbestand des Klubs sammeln.

Durch das Aussetzen des Spielbetriebs sind die Auswirkungen für die Klubs in der BBL aktuell noch nicht abzusehen. Fest steht aber, dass viele Vereine aufgrund der ungewissen Lage in ihrer Existenz bedroht sind. Schließlich sind die Vereine, im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga, vor allem von Zuschauereinnahmen und Sponsoring in hohem Maße abhängig. Dementsprechend sieht sich auch der MBC "vor einer der größten Herausforderungen in der Vereinsgeschichte".