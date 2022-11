Charles Callison und Mitchell Ballock werden künftig für die Basketballer aus Weißenfels auf Punktejagd gehen. Die neuen "Wölfe" geben beim Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag, 19. November (18 Uhr) ihr Debüt. Damit hat sich der Verein nach der Vertragsauflösung mit Lamont Jones (zurück zu Semt77 Yalovaspor in die Türkei) im Rückraum neu aufgestellt.

"Die ersten Saisonspiele haben uns teilweise schmerzlich vor Augen geführt, woran es bei uns gehapert hat: Unsere Rotation war zu kurz und uns hat ein richtiger Ballhandler gefehlt", erklärte Trainer Igor Jovovic die Neuverpflichtungen. Charles Callison habe seine Fähigkeiten schon in Würzburg unter Beweis gestellt. Er sei ein anderer Spielertyp als Mario Ihring, "beide werden sich gut ergänzen", glaubt Jovovic. Mitch Ballock, der erstmals in Europa spielt, galt am College ein gefürchteter Distanzwerfer. Jetzt hofft der MBC, dass der 24-Jährige diese Stärke auch in der Bundesliga auf das Parkett bringt. "Beide Spieler machen einen unheimlich motivierten Eindruck, bei uns zu sein", lobte der Coach.