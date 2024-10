Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (19:19) verlor das Topal-Team ein wenig den Faden (13:17), kehrte aber nach der Pause in die Erfolgsspur zurück und brachte den zweiten Saisonsieg am Ende locker ins Ziel.

In Leverkusen gab die 37 Jahre alte Nationalspielerin Romy Bär (93 Länderspiele) ihr Debüt. Sie hatte sich in der Saisonvorbereitung verletzt und musste zuletzt sechs Wochen pausieren. Ausgerechnet bei ihrem Ex-Klub - Bär spielte in der Rückrunde der Saison 2022/23 für Leverkusen - erstmals in einem Pflichtspiel und stand gut 20 Minuten auf der Platte, dabei gelangen ihr sechs Punkte.