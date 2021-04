Sandra Rosanke (Trainerin Lions Halle): "Meine Gefühle wechseln zwischen Stolz und Traurigkeit. Heute wäre der Sieg drin gewesen. Unsere letzten Spiele haben gezeigt, was mit dieser Mannschaft möglich ist, was in ihr steckt. In der kommenden Saison werde ich wieder an der Seitenlinie stehen, aber als Co-Trainerin. Das steht fest. Der neue Trainer oder die neue Trainerin sollte offen gegenüber den Spielerinnen sein. Das hat uns am Ende ausgemacht."

Bildrechte: Dirk Hofmeister/Mitteldeutscher Rundfunk.