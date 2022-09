"Ich bin glücklich, bei so einem renommierten Verein und in einer Mannschaft mit großen Zielen zu sein", wurde der Profi auf der Vereinshomepage der Italiener zitiert. Vor dem Deal mit Olimpia bekam Voigtmann die Freigabe aus Moskau, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Verweis auf Clubquellen meldete. Mailand ist amtierender Meister in Italien und Titelkandidat in der Euroleague - in der europäischen Königsklasse stand Olimpia 2021 im Halbfinale. Das Team ist im Besitz von Modemacher Giorgio Armani und wurde unter anderem dreimal Europacupsieger der Landesmeister.

Johannes Voigtmann (3. v. li.) und Dennis Schröder (4. v. li.) entzauberten zum EM-Start Mitfavorit Frankreich Bildrechte: IMAGO / camera4+