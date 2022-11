Basketball | Länderspiel EM-Quali: Länderspielpremiere der Basketball-Frauen in Weißenfels

Es ist eine Premiere: Am Donnerstag (24. November) findet in der Stadthalle Weißenfels das erste A-Länderspiel einer Basketball-Nationalmannschaft der Frauen statt. In der EM-Qualifikation geht es gegen Bosnien und Herzegowina, den Spitzenreiter in der Gruppe A. Mit im DBB-Team ist auch Laura Schinkel von den Gisa Lions MBC.