Die Sachsen, bei denen Nelson Weidemann nach auskuriertem Handbruch in den Aufbau zurückkehrte, begannen mit kalten Händen in der Offensive und einigen Reboundproblemen unter dem eigenen Korb (3:11-Rückstand/5.). Franz Massenats zweiter erfolgreicher Dreier half den Gästen, endgültig ins Spiel zu finden (6:11/6.). Niklas Wimberger brachte Chemnitz dann per Korbleger erstmals in Führung (12:11/7.), die sich nach Eric Washingtons Treffer sogar bis auf acht erhöhte (19:11/9.).



Allerdings kam der FCB wieder heran und die Niners wurden nachlässig. Ihr zweites Viertel ging vor allem in der Schlussphase vollkommen in die Hose, München zog mit einem 26:12-Lauf bis zur Halbzeitsirene davon. Nick Weiler-Babbs Treffer aus der Halbdistanz (19.) machte es zweistellig (31:42).