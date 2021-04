Zuletzt lief es nach dem sensationellen Sieg gegen den FC Bayern München für das Pastore-Team nicht mehr so richtig. Das ein bisschen verlorene Selbstbewusstsein merkte man den Sachsen in den ersten Spielminuten auch in Frankfurt an. Zwischenzeitlich stand es 12:20 (4.). Doch dank Terrell Harris (zehn Punkte) meldeten sich die Gäste schnell zurück und lagen nach dem ersten Viertel mit einem Punkt vorn (24:23).

Bildrechte: IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Coach Pastore hatte am Donnerstagabend nicht viel zu meckern mit seinen Jungs. Endfültig auf die Siegerstraße bogen die Gäste aus Sachsen direkt nach der dritten Viertel-Pause ein, als George King und Marcus Thronten mit zwei Dreiern die Ergebnisanzeige auf 74:56 stellten (31.). Das Heimteam von Coach Sebastian Gleim versuchte zwar noch einmal alles in die Wagschale zu werfen, jedoch war Chemnitz am Donenrstagabend einfach cooler in den entscheidenden Situation und revanchierte sich für die Niederlage aus der Hinrunde. So kann es weitergehen für die Niners.



Bei den Niners überzeugten vor allem Harris und Mike mit jeweils 21 und 18 Punkten.