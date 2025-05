Das große Ziel ist erreicht! Die Basketballer von Science City Jena kehren nach sechs Jahren in die Bundesliga zurück. Das Team von Trainer Björn Harmsen gewann das dramatische vierte Halbfinalspiel in der ProA bei den Gießen 46ers mit 97:95 (38:47) und entschied die Serie mit 3:1 für sich. Jena folgt damit den Gladiators Trier in die höchste Spielklasse. Beste Werfer für die Thüringer, die die Hauptrunde in der zweithöchsten deutschen Spielklasse bereits als Tabellenerster abgeschlossen hatten, waren Zachery Cooks mit 30 Punkten und Tyler Nelson mit 23 Zählern.