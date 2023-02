Basketball | DBBL GISA Lions MBC kassiert Heimniederlage gegen Panthers

19. Spieltag

Am drittletzten Spieltag der DBBL-Saison hat der GISA Lions MBC die nächste Niederlage einstecken müssen. Gegen die favorisierten Panthers Osnabrück war an diesem Sonntag kein Kraut gewachsen. Am Ende war es ein deutliches 64:90 (10:21, 15:25, 22:25, 17:19) aus Sicht der Lions, die damit ihre 13. Niederlage einstecken müssen.