Der Beginn der Partie gestaltete sich ausgeglichen. Keines der Teams vermochte es in den ersten Vierteln, sich einen wirklichen Vorsprung zu erarbeiten - mit 31:32 ging es aus Sicht der Hallenserinnen in die Halbzeitpause. Danach starteten die Gastgeberinnen furios und gingen durch ein 19:8 im dritten Viertel deutlich in Führung. Die Royals zeigten allerdings Moral, arbeiteten sich im Schlussviertel Schritt für Schritt wieder heran und unterlagen am Ende denkbar knapp mit 60:62 gegen die Lions.