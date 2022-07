Am 1. Spieltag der DBBL, am 14. Oktober, ist die Mannschaft von Katerina Hatzidaki zunächst spielfrei. Es gibt in dieser Saison elf Klubs, der Tabellenletzte steigt ab. Die Lions belegten in der vergangenen Saison in einem Feld von 14 Vereinen Rang zehn. "Am ersten Spieltag, wenn wir frei haben, können wir in Ruhe die Konkurrenz beobachten", sagt Managerin Katharina Fikiel über den Saisonstart. "Am zweiten Spieltag erwartet uns gegen Hannover eine erste Standortbestimmung. Die Luchse waren vergangene Saison im Playoff-Viertelfinale, also dort, wo wir in der neuen Saison auch hinwollen."