Persönlich kennengelernt haben sich Verein und Spielerin noch nicht. "Meine Agentin hat mir berichtet, dass es sich in Halle um ein junges und ambitioniertes Team handelt – damit haben wir also schon jetzt etwas gemeinsam", wird Alexis Pana in einer Pressemitteilung zitiert. Sie könne es kaum erwarten, alle zu treffen.

Trainerin Katerina Hatzidaki nennt die Neue "eine junge, vielversprechende Spielerin mit Stärken an beiden Enden des Feldes, die mit ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende ist". Alexis Pana zog als 19-Jährige aufs amerikanische Festland und schloss sich der Central Washington University im gleichnamigen US-Bundesstaat an. Ihre Profilaufbahn begann die 1,75 Meter große Spielmacherin in der Saison 2021/22 bei CSM Alexandria.