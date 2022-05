Die 25-jährige Dänin spielt vorrangig auf der Position der Power Forward und war zwischen 2015 und 2021 in den USA aktiv. Zunächst ein Jahr an der Long Island Lutheran Middle & High School in Brookville/New York, danach bis 2019 an der University of Miami in der Collegeliga NCAA. Nach drei Jahren im Süden Floridas zog sie an die Villanova University im US-Bundestaat Pennsylvania weiter.