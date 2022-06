Der Kader des GISA Lons MBC hat weiteren Zuwachs erhalten. In der kommenden Saison wird die international erfahrene Nigerianerin Uju Ugoka die Hallenserinnen unter den Körben unterstützen. Die 29-jährige Centerspielerin wechselt vom spanischen Spitzenclub Estudiantes Madrid an die Saale.

Uju Ugoka ist nach der Dänin Sarah Mortensen die zweite Neuverpflichtung bei den MBC-Frauen. Sie stammt aus der nigerianischen Millionenmetropole Lagos. Ihre Profikarriere begann Uju Ugoka 2014 beim italienischen Erstligisten ASD Pallacanestro Vigarano. Es folgten eine Saison bei Lavezzini Parma ebenfalls in Italien sowie jeweils zwei Jahre bei AZS UMCS Lublin in Polen und beim La Roche Vendee Basket Club in Frankreich.

2020 wechselte sie innerhalb der Ligue Feminine de Basketball zu Union Saint-Amand Porte du Hainaut. Die vergangene Saison begann Uju Ugoka bei Maccabi Haifa in Israel, ehe sie im Januar zu Estudiantes Madrid weiterzog. Beachtlich: Vier Spielzeiten schloss sie mit einem Double Double ab, also mehr als zehn Punkten und zehn Rebounds pro Partie.

Erfahrungen in internationalen Wettbewerben sammelte Uju Ugoka in der Saison 2016/17 mit Lublin in der EEWBL, einer verbandsunabhängigen Profiliga mit damals zwölf Teams aus neun osteuropäischen Ländern, sowie 2019/20 mit La Roche im Eurocup, dem zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb. Mit der nigerianischen Nationalmannschaft gewann Uju Ugoka 2015 bei der Afrikameisterschaft in Yaounde (Kamerun) die Bronzemedaille.