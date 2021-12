Nach der Auswärtsniederlage beim bis dahin punktlosen Schlusslicht Heidelberg hofften die Basketballerinnen der Halle Lions am Mittwoch auf Wiedergutmachung. Aber am Ende reichte es trotz eines aufopferungsvollen Kampfes vor leeren Rängen in der heimischen SWH.arena nicht für einen Sieg gegen Göttingen.