Der Syntainics MBC aus Weißenfels geht ohne seinen Top-Scorer Lamont Jones in die restliche Saison der Basketball-Bundesliga. Der Club trennte sich am Sonnabend (5. November) von dem 32 Jahre alten Aufbauspieler und verlor danach 102:119 in Crailsheim. Bei der Niederlage stand der US-Amerikaner bereits nicht mehr im Kader der Sachsen-Anhalter.