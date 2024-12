"Der FC Bayern hatte kein Losglück, er hat das schwerstmögliche Los bekommen", erklärte Martin Geissler, der Geschäftsführer des Syntainics MBC, im Gespräch mit SPORT IM OSTEN am Dienstag (10. Dezember 2024) selbstbewusst. Am Vorabend hatte Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf im Anschluss an den deutlichen Viertelfinalsieg des FC Bayern gegen Vechta (103:67) als Losfee agiert und die Begegnungen gezogen. "Ihre" Bayern treffen im Top Four auf die Weißenfelser. Im zweiten Halbfinale stehen sich Aufsteiger Skyliners Frankfurt und die Bamberg Baskets gegenüber.

Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz

Finalturnier in Leipzig?

Klar ist, wann gespielt wird - offen ist dagegen, wo das Finalturnier stattfindet. Für das Wochenende am 15. und 16. Februar wird noch ein Ausrichter gesucht. Im letzten Jahr fanden die Halbfinals und das Endspiel in München statt. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob die Bayern wieder als Gastgeber fungieren werden.

Der MBC selbst prüft eine mögliche Ausrichtung, diese könnte allerdings nicht in der gewohnten Heimspielstätte stattfinden. "Wir machen uns Gedanken, wie wir das hinbekommen könnten. Die Stadthalle Weißenfels ist zu klein für das größte nationale Basketball-Event des Jahres", so Geissler. Deswegen wäre ein Umzug in die Arena Leipzig die einzige Option. Entsprechende Gespräche mit den Hallenbetreibern und der Stadt Leipzig laufen.

Diese müssen aber zügig zu einem Ergebnis kommen. BBL-Geschäftsführer Stephan Holz hatte nach der Auslosung beim Streamingdienst Dyn angekündigt, dass die Entscheidung über den Austragungsort noch "vor Weihnachten" fallen soll. Für den MBC und die "Basketballregion Mitteldeutschland" ist dies wohl eine einmalige Gelegenheit, soll das Top Four doch künftig dauerhaft in Düsseldorf ausgetragen werden.

Gelingt ein weiter Coup gegen die Bayern?

Auch wenn die Bayern das härteste Los im Topf waren, wissen die "Wölfe", wie sie den großen Favoriten ärgern können. Erst im Oktober gelang vor heimischem Publikum ein 79:75-Sieg gegen damals reisestrapazierte Münchner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der amtierenden Double-Sieger ein zweites Mal überrumpeln lässt, ist gering, "da muss schon ganz viel passieren", gibt Geissler zu. Bayern sei die "Übermannschaft" im Pokal. Will man selbst die Trophäe muss man den FCB schlagen, egal ob im Halbfinale oder Finale. Verstecken müsse sich der MBC angesichts der ausgeschalteten Gegner im Achtel- und Viertelfinale aber nicht.