Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Der Kader für die kommende Spielzeit ist fast komplett, jetzt muss die neuformierte Mannschaft des Syntainics MBC zusammenwachsen. Am Montag (16. August) bitten Headcoach Igor Jovovic und sein Assistent Djordje Pantelic ihre Schützlinge erstmals zum Training. Der Saisonstart im Basketball-Oberhaus ist für den 25. September geplant.

Bis dahin steht noch viel Arbeit vor den Weißenfelsern. Am Donnerstag (19. August) präsentieren sich die Wölfe im Rahmen eines öffentlichen Trainings in der Stadthalle Weißenfels zum ersten Mal ihren Fans. Das erste Testspiel findet traditionell in Sandersdorf bei Kooperationspartner BSW Sixers statt (25. August). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Trainingslager in Slowenien

Zwei Tage später macht sich das Team auf den Weg ins Trainingslager nach Slowenien, das diesmal nicht wie in den vergangenen Jahren in Zrece, sondern 40 Kilometer weiter südlich in Lasko stattfindet. Im Rahmen des Trainingslagers sind Testspiele gegen den slowenischen Rekordmeister und ehemaligen Euroleague-Teilnehmer KK Cedevita Olimpija Ljubljana und den italienischen Playoff-Viertelfinalisten Allianz Pallacanestro Triest geplant. Auf dem Rückweg machen Igor Jovovic und sein Team Zwischenstopp beim österreichischen Meister Swans Gmunden.

Testspiel gegen Niners wird nachgeholt

Am Mittwoch (8. September) gegen medi bayreuth wird erstmals Benham Yakhchali mitwirken, der zuvor mit der Nationalmannschaft des Iran am Asia Cup in Indonesien ugust) teilnimmt. Am Wochenende (11./12. September) begeben sich die Wölfe auf eine Nordwest-Tour, in deren Rahmen Tests in Oldenburg und Vechta stattfinden werden. Wenige Tage später ist das vor einem Jahr ausgefallene Testspiel beim den Niners Chemnitz angesetzt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Generalprobe beim expert Jakob Cup