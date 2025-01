Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz

Basketball | DBBL MBC-Frauen verlieren Schlüsselspiel in Osnabrück

12. Januar 2025, 18:46 Uhr

Nach der schmerzhaften Pokalniederlage am Mittwoch gehen die Basketballerinnen der Syntainics MBC am Sonntag in Osnabrück auch als Verliererinnen vom Parkett. Die Entscheidung fiel in letzter Sekunde.