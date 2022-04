Falls die Frankfurt Skyliners am Samstagabend gegen Gießen gewinnen, spielt der MBC auch in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga. Den größten Anteil am Erfolg für die Hausherren hatten Desi Rodriguez (21), William Buford (19), Cameron Hunt (15) und Craig Moller (11). Für die Mitteldeutschen erzielten Nikola Rebic (19), Reggie Upshaw (14), Jamel Morris (13), Goran Huskic und Kostja Mushidi (je 11) die meisten Punkte.