Die neue Löwinnen-Anführerin erzielte in der vergangenen Saison in 14 Spielen durchschnittlich 3,9 Punkte, 4,6 Assists und 2,9 Rebounds. Fiszer debütierte bereits in der Saison 2011/12 in der höchsten polnischen Liga und feierte mehrfach die polnische Meisterschaft und den Pokalsieg.