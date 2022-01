Der Chemnitzer Start lief verheißungsvoll. Binnen kaum vier Minuten waren die Niners mit sieben Zählern vorn (9:2), ehe die Niedersachsen so langsam, aber sicher in Wallung kamen. Beim 15:15 durch Stephen Browns Dreier (8.) glich Göttingen aus, nach Baldwins verwandelten Freiwürfen gerieten die Sachsen erstmals in Rückstand (18:20/9.).



Zwar egalisierte Isiaha Mike zum Ende des ersten Viertels noch mal (23:23/10.), daran schloss sich jedoch ein vor allem defensiv vollkommen verkorkster zweiter Abschnitt an, in dem die Gastgeber 28 (!) Punkte kassierten. Chemnitz ließ unter dem eigenen Korb zu viele Offensivrebounds zu und bekam allen voran BG-Topscorer Baldwin nicht unter Kontrolle. Sinnbildlich war dessen Buzzerbeater, der sein persönliches Punktekonto zur Halbzeit bereits auf 19 und den Niners-Rückstand auf elf schraubte (40:51/20.).