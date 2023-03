Deshalb kommt auch eine Diskussion um Trainer Rodrigo Pastore nicht auf. Der Argentinier hat schließlich gewaltigen Anteil am Chemnitzer Basketball-Wahnsinn der letzten Jahre. Die Niners gehen da eher den "Freiburger Weg", sagt Herhold im Scherz und spielt auf Christian Streich an, der seit elf Jahren auf der Trainerbank des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg sitzt. Die Breisgauer sorgen damit für ein Novum. Die Realität - siehe Julian Nagelsmann - ist eine andere. "Am Ende des Tages ist das Geschäft so. Wenig Liebe, wenig Herz", brachte es Bayern-Star Joshua Kimmich im ZDF auf den Punkt.