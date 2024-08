Bildrechte: IMAGO / USA TODAY Network

Basketball | BBL Neu im Kader: Niners Chemnitz holen US-Boy CJ Penha

06. August 2024, 12:40 Uhr

In der kommenden Spielzeit wollen die Niners Chemnitz möglichst nahtlos an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen. Deshalb arbeitet der Basketball-Bundesligist weiter am Kader und hat den US-Amerikaner CJ Penha verpflichtet.