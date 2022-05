Das erste Spiel hatte Chemnitz am Freitag 53:77 verloren. Den Bayern fehlt jetzt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale. Die nächste Begegnung findet am Freitag (20:30 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) in Chemnitz statt. Dort gäbe es auch die mögliche vierte Begegnung. Die Niners taten sich am Sonntag vor allem vor der Pause offensiv sehr schwer, danach lief es deutlich besser und man konnte die Münchner phasenweise sogar ärgern. Der Sieg der Bayern, die bei Dreiern und Freiiwürfen besser waren, geriet aber nie in Gefahr.