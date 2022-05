Nach der Pause wirkten die Hausherren wie ausgewechselt. Mehrere Dreier brachten die Niners im drittel Viertel nicht nur an die Münchener heran - innerhalb von nur acht Minuten drehten die Gastgeber einen Zehn-Punkte-Rückstand in eine Acht-Punkte-Führung (57:49/33.)! München wirkte völlig überrumpelt und musste sich mit einem 57:63-Rückstand nach 30 Minuten begnügen.

Im letzten Abschnitt der regulären Spielzeit zeigten sich wieder die bekannten Chemnitzer Anfälligkeiten. Mehrere Minuten fiel kein Korb gegen defensiv wieder gutstehende Münchener, die viele Fehlpässe provozierten. Ein Herzschlagfinale endete mit 74:74 in der regulären Spielzeit und ließ das Spiel in die Verlängerung gehen. Die bleib lange ausgeglichen, doch kurz vor Schlusspfiff zog der FCB auf 85:78 davon. Auch ein Chemnitzer Verzweiflungsakt konnte diesen Rückstand nicht mehr drehen und ließ am Ende München einen 87:80-Sieg bejubeln.

Für die Niners Chemnitz endet damit die Saison, da auch Spiel eins und Spiel zwei der Serie "Best of Five" gegen München verloren gingen. Zudem war es das letzte Spiel des Kapitäns Malte Ziegenhagen. Der FCB sorgt dagegen durch das glatte 3:0 für den vierten "Sweep" der diesjährigen BBL-Playoffs - ein Novum. Im Halbfinale treffen die Bayern auf Bonn, die am frühen Abend gegen Hamburg gewannen.