Die Mannschaft von Rodrigo Pastore ist der "Angstgegner" der Bayern. Sie hat alle bisherigen drei Saisonspiele gegen den Favoriten gewonnen. Mit dabei Kapitän Malte Ziegenhagen, der bereits im "SpiO"-Frühstück am Montag (9. Mai) so eine Ahnung vom Gegner hatte: "Man sagt uns seit dieser Saison nach, dass wir der Bayern-Schreck sind. Es besteht immer eine Chance. Es ist immer eine weitere Motivation, gegen so einen Klub wie die Bayern zu bestehen. Es wird die Halle beben, wenn sie in Spiel drei zu uns kommen."